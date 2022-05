Ein heißer Tanz auf türkischem Sand

Um sich auf die Hitze einzustellen, trainierten der Saalfeldener und Horst gestern noch in der prallen Mittagssonne. „Es ist bisher unser kühlstes Turnier“, scherzte der 29-jährige Hörl über die „mickrigen“ 30 Grad Celsius. Das Erreichen der Hauptrunde ist erneut das große Ziel. Dazu muss das Duo die heutigen zwei Quali-Matches erfolgreich bestreiten. Das erste davon konnten die Österreich mit 2:0 (21:14, 21:14) gegen das Duo aus Frankreich Canet/Rotar erfolgreich für sich entscheiden. Im der zweiten Runde der Qualifiktion müssen sich der Saalfeldener und der Wiener gegen Virgen und Sarabia aus Mexiko durchsetzten. Auch in der möglichen Hauptrunde werden Erfolge nötig sein, um wichtige Punkte einfahren zu können und sich infolgedessen für weitere bessergestufte Turniere zu qualifizieren. „Wir schauen von Spiel zu Spiel. In Doha konnten wir bereits aufzeigen, das Feld ist aber so nah beisammen, dass man für nichts garantieren kann“, dämpfte der Pinzgauer die Erwartungen.