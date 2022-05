Ex-Rapid-Trainer Djuricin ist doppelt gefragt

Die Pädagogik hat es ihm in letzter Zeit besonders angetan - bei Stadtligist Gerasdorf gibt er den Nachwuchstalenten beim Training zweimal in der Woche wichtige Tipps mit. Die er aber auch schon bald wieder im Profi-Fußball anbringen will: „Ich habe ein Angebot aus Polen und Bosnien für den Trainer-Posten. Jedoch habe ich aus meinen letzten Stationen im Ausland gelernt, werde daher zwei- oder dreimal darüber schlafen“, sagt Goran Djuricin.