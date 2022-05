Heute LIVE: Thiem jagt ersten Sieg nach Comeback

Offensichtlich ist auch, dass sich seine Technik bei der Vorhand etwas geändert hat. „Ich möchte so wie vorher spielen, aber ich habe mir zweimal etwas im Handgelenk gerissen und es gab eine kleine Verletzung an der Hand. Vielleicht hat sich die Technik ein wenig geändert.“ Allerdings sei das auch bei der Konkurrenz im Verlauf der Jahre zu beobachten. „Auch die Rückhand und das Service schauen nicht exakt so aus wie vor der Verletzung, aber solange die Schläge gut sind, ist das null Problem.“ Thiem spielt erstmals bei dem in einem Park gelegenen Turnier, kennt Genf aber vom Laver Cup 2019. Er genieße die Ruhe nach hektischen Tagen in Rom und auch vor Paris. „Diese Woche ist großartig, eine wunderschöne Stadt mit dem See. Und hier gibt es viele Plätze, man kann so lange trainieren wie man will.“