Glasner: „Natürlich ist es ein Finale, aber ...“

Doch das ist leichter gesagt als getan. Am Mittwoch kann die Eintracht in Sevilla zum zweiten Mal nach dem UEFA-Cup-Triumph vor 42 Jahren einen internationalen Titel gewinnen. Schon seit zehn Tagen dreht sich in Frankfurt alles um dieses eine Spiel. Glasner verordnete seinen Schützlingen daher nach der Generalprobe in Mainz viel Regeneration und einen Schuss Lockerheit. „Wir können jetzt nicht nur noch zu Hause sitzen und stundenlang an die Rangers denken. Es ist so ähnlich wie beim Abitur. Entweder ist man vorbereitet oder nicht. Wenn nicht, hilft es auch nicht, die letzten Tage davor noch alles reinzupauken“, meinte der Innviertler.