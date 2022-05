NBA-Champion sagt nach Schüssen Public Viewing ab

Die Milwaukee Bucks haben ein geplantes Public Viewing zu ihrem entscheidenden Play-off-Spiel bei den Boston Celtics am Sonntag abgesagt. Damit reagierte der Titelverteidiger der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auf einen Vorfall am vergangenen Freitagabend, als bei Schüssen in Milwaukee nach dem Heimspiel der Bucks 21 Menschen an drei verschiedenen Orten verletzt worden waren.