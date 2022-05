Ski-Star Brignone lüftet ihr Liebesgeheimnis

In der TV-Sendung „Verissimo“ verriet die 31-Jährige, dass sie von Amors Pfeil getroffen wurde. „Ich bin in einer Beziehung“, verkündete Brignone. „Er ist auch ein Skifahrer, allerdings nicht im Weltcup. Ich bin überglücklich“, so die Gesamtweltcupsiegerin der Saison 2019/20.