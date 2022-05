Österreichs Tennis-Hoffnung gewinnt Zagreb-Turnier

Eine Woche nach dem Titel von Jurij Rodionov in Mauthausen hat Tennis-Österreich wieder einen Challenger-Sieger, diesmal aber um einiges unerwarteter. Filip Misolic komplettierte am Samstag bei einem Sandplatz-Event in Zagreb seinen Lauf aus der Qualifikation mit einem 6:3,7:6(6)-Finalsieg gegen den Kroaten Mili Poljicak. Damit wird sich der 20-Jährige in der Weltrangliste am Montag rund um Rang 225 wiederfinden. Erst diese Woche hatte er als 301. ein Karriere-Hoch fixiert.