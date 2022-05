Ausverkauft: Sonntag steigt die große Sturm-Party!

Sturms Top-Saison neigt sich dem Ende zu. Sonntag steigt das letzte Heimspiel - und da steppt in Liebenau noch einmal der Bär! Erstmals in diesem Spieljahr wird das Stadion ausverkauft sein. Freitag waren nur mehr 30, 40 Restkarten zu haben. Ein würdiger Abschluss für die Schwarzen, die mit dem Vizemeistertitel eine erste-Sahne-Saison hinknallten. Die nur wenige Dellen hatte. Eine war die 0:3-Heimschlappe am 31. Oktober gegen den WAC. Die will Sturm morgen ausbeulen. Und damit auch der rabenschwarzen Heimserie gegen Wolfsberg den Garaus machen. Denn: Das 0:3 war die sage und schreibe sechste Heimpleite gegen die Lavanttaler in Folge! Sturm hat mit den Gästen also mehr als ein Hühnchen zu rupfen. „Ich hab diese Serie begonnen, ich werde sie auch beenden“, betont Christian Ilzer, der am 21. April 2019 nämlich auf der WAC-Bank saß, als seine Mannen als 2:1-Sieger wieder aus Graz abdampften.