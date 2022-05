MotoGP in Le Mans: Pol Espargaro fährt Bestzeit

Suzuki steigt aus

Neben dem Rennwochenende in Frankreich machte vor allem der Ausstieg von Suzuki in den letzten Tagen die Runde. Aufgrund „wirtschaftlicher Situationen“ werden die Japaner mit Saisonende die Motorrad-Königsklasse verlassen, wie es in einer Meldung des Rennstalls hieß. Die beiden Piloten Alex Rins und Joan Mir werden sich folglich nach neuen Arbeitgebern umsehen müssen. Mir wurde dabei bereits mit Honda in Verbindung gebracht.