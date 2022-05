MotoGP-Star Marc Marquez: „Haben den Speed nicht“

Weggerutscht und am Ende doch noch immer im Rennen. Fast wäre MotoGP-Superstar Marc Márquez in Jerez im Kiesbett gelandet. Aber akrobatisch rettete sich der achtfache Weltmeister mit dem Knie (!) noch vor einem Sturz beim Grand Prix in Spanien. Dennoch ist der Spanier mit der Leistung seiner Honda noch nicht ganz zufrieden.