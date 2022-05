ÖVP-Rochade: Ist denn schon wieder Angelobung?

Es hilft nur noch Galgenhumor

Nein, ganz ohne Zynismus geht es in der Politik seit einigen Jahren nun wirklich nicht mehr. So scheint es fast schon wie ein Gesetz, dass in der österreichischen Politik einfach keine Ruhe einkehren will. Wer sich die ganzen Skandale, Abtritte, Wahlen und Wechsel noch irgendwie zu Herzen nimmt, ist entweder neu im Land oder naiv. Denn anders als mit Galgenhumor kann man das alles nicht mehr nehmen.