Wechsel zu Bayern? Laimer „will um alles spielen“

Titel mit RB Leipzig?

Mit Leipzig kann Laimer in dieser Saison noch den DFB-Pokal gewinnen, im Finale wartet Freiburg. Im Halbfinale der Europa League war zuletzt gegen die Glasgow Rangers Endstation, in der Bundesliga liegt RB als Vierter vor der letzten Runden auf Champions-League-Kurs. Neben Bayern mit Ex-Leipzig-Trainer Nagelsmann sollen auch Klubs aus England Laimers Auftritte genau beobachten. Auf die Gerüchte angesprochen, meinte der Mittelfeldspieler: „Es ist schön, dass so Namen mit deiner Person in Verbindung gebracht werden. Das zeigt, dass du was gut gemacht hast.“