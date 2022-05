Polizei zieht auf B320 Schrottfahrzeug aus Verkehr

Der 21-jährige ungarische Lenker fuhr am Donnerstag mit seinem Fahrzeug von Schladming kommend in Richtung Liezen. Dabei geriet der junge Mann, der im Bezirk St. Johann/Pongau im Nachbarbundesland Salzburg wohnt, gegen 17.15 Uhr in eine Schwerpunktkontrolle der Polizei Stainach.