Vardy gegen Rooney: Spielerfrau klagt Spielerfrau

Der Streit zwischen zwei Ehefrauen prominenter englischer Fußballer landet vor Gericht. Am Royal Court of Justice in London geht es ab Dienstag (11.30 Uhr) an sechs Tagen um eine Verleumdungsklage von Rebekah Vardy (40) gegen Coleen Rooney (36). Damit wehrt sich die Ehefrau von Ex-Nationalspieler Jamie Vardy gegen die Behauptungen der Frau von Ex-Stürmer Wayne Rooney, sie habe falsche Geschichten über die Rooneys an die Boulevardzeitung „The Sun“ weitergegeben.