Schatas: „Jetzt kommen die entscheidenden Spiele!“

Elf Zähler fehlen dem FC Wels auf den ersten Regionalliga-Nichtabstiegsplatz, den ausgerechnet der heutige Gegner Kalsdorf inne hat. „Jetzt kommen die entscheidenden Duelle, wir glauben weiterhin an den Klassenerhalt“, so Coach Jürgen Schatas. So kämpferisch er sich in der Abstiegsfrage gibt, so resigniert wirkt der 51-Jährige jedoch in der Zukunftsfrage. „Ich würde bereits jetzt zielführend für die nächste Saison planen, aber im Verein treibt es keiner voran!“ Weswegen er nun auch seine Zukunft im Welser Verein als beendet sieht: „Mein Vertrag endet im Sommer, dabei wird’s nach derzeitigem Stand auch bleiben!“ Einige Runden sind ja trotzdem noch zu spielen - abgestiegen sind die Welser aber erst wenn der Klassenerhalt auch rechnerisch nicht mehr möglich ist. Gegen Kalsdorf müssen jetzt aber einmal drei Punkte her...