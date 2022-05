Meschugge! West-Ham-Coach Moyes schoss Ballkind ab

Es ist ein bisschen untergegangen in all dem Trubel und Jubel rund um den Einzug von Eintracht Frankfurt ins Europa-League-Finale - und doch ist es wohl einer der großen Aufreger des Halbfinal-Duells der „Adler“ mit West Ham United gewesen! Jener Moment, in dem „Hammers“-Coach David Moyes den Ball auf ein Ballkind drosch und dafür die Rote Karte sah ...