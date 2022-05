Citys Pep Guardiola: „Sie haben uns tyrannisiert“

Manchester City befindet sich in der Fußball-Champions-League in einer Zeitschleife. Seit Jahren scheuen die schwerreichen Klub-Eigentümer in Abu Dhabi keine Kosten und Mühen, um endlich den heiß ersehnten Titel einzufahren, und seit Jahren scheitern sie - so auch am Mittwoch, als beim 1:3 nach Verlängerung im Semifinal-Rückspiel bei Real Madrid Endstation war. „Es ist grausam“, jammerte Trainer Pep Guardiola.