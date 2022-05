SC-Vorstand Spenger: „Gebietsliga ist denkbar“

Wenige Wochen später schaut beim SC aber alles anders aus. Pardon. Gleich! Denn der Traditionsverein steht wie in den letzten beiden Jahren vor einer ungewissen Zukunft. Präsident und Gönner Hani Habib, der den Klub 2019 vor dem Untergang rettete, ist gezwungen, den Gürtel enger zu schnallen. „Das kam für uns alle überraschend, er teilte uns bei der Vorstandssitzung mit, dass er diese Last nicht mehr weitertragen kann“, erklärt Spenger, der nun schnellstmöglich Investoren an Land ziehen muss. „Derzeit ist wirklich alles denkbar! Entweder wir bleiben mit einer verstärkten U18 in der Ostliga oder wir ziehen uns wie Ebreichsdorf in die Gebietsliga zurück.“