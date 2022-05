Wien und der „Roger Federer des Padel-Tennis“

Der „Roger Federer des Padel-Tennis“ zeigte jüngst seine Künste in der STEFFL Arena in Wien. Dazu rührte der Argentinier Hernan Auguste, der von 1992 bis 2012 Profi und lange Nummer eins der Welt war, die Werbetrommel für die Vienna Padel Open (5. bis 12. Juni): „Man merkt, dass alles sehr professionell aufgezogen ist. Für die besten Spielerinnen und Spieler der Welt wird es ein Traum sein, in dieser Location zu spielen.“