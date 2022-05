Serienmeister David Alaba jagt Spitze der Elite

Schon kurz nach seinem Wechsel zu Real Madrid hatte David Alaba festgestellt: „Hier ist alles noch einen Tick größer als bei Bayern.“ Das gilt auch für die Meisterfeier. Am Marienplatz in München feierten 30.000 Fans den deutschen Rekordmeister, am Wochenende waren am Cibeles-Brunnen 150.000 Real-Anhänger. Das war für den Wiener unglaublich beeindruckend.