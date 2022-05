ÖFB erwartet mit Teamchef Rangnick unbequeme Zeit!

Vielmehr habe Rangnick das Potenzial gereizt, das er offenbar bei Alaba und Co. sieht, um bei „seiner“ Heim-EM 2024 in Deutschland Erfolg zu haben. Die Latte legt sich der 63-Jährige jedenfalls hoch, erzählte Milletich. „Die Qualifikation für die EURO ist für ihn überhaupt kein Thema, er will in Deutschland bei der EURO aufmischen.“ Dass sich der ÖFB trotz der begrenzten finanziellen Mittel dennoch an den deutschen Experten herangewagt hatte, liegt maßgeblich an Christoph Freund. Der aktuelle Sportdirektor von Meister Red Bull Salzburg, für den Rangnick 2012 bis 2015 als Sportdirektor den Weg zum Erfolg vorgegeben hatte, sah durchaus Chancen.