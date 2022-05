Lawrow: „Hitler hatte auch jüdisches Blut“

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat mit einem Nazi-Vergleich in Bezug auf den Ukraine-Krieg für Empörung gesorgt. Er hatte am Sonntagabend im italienischen Fernsehen die russische Kriegsbegründung wiederholt, in der Ukraine seien Nazis am Werk. Dabei behauptete er fälschlich, Adolf Hitler hätte jüdische Wurzeln gehabt - so wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Regierung in Jerusalem verlangte eine Entschuldigung und bestellte den russischen Botschafter zum Gespräch ein.