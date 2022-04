BC Vienna als erstes Team im Superliga-Semifinale

Die Ergebnisse:

Viertelfinale („Best Of Five“, 3. Spiel):



BC Vienna - Arkadia Traiskirchen Lions 78:70 (38:39)

Endstand in der Serie: 3:0



Oberwart Gunners - Kapfenberg Bulls 79:44 (47:16)

Stand in der Serie: 2:1



Swans Gmunden - Flyers Wels 82:66 (38:38)

Stand in der Serie: 2:1



UBSC Graz - SKN St. Pölten 78:72 (43:40)

Stand in der Serie: 2:1