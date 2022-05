Burg Hohenwerfen lädt zum Mittelalterfest

Zwei kämpfende Ritter lassen ihre Schwerter klirren, das Feuer des Hufschmieds knistert und zwei Gaukler hüpfen vergnügt in der Menschenmenge. Die 900 Jahre alte Burg Hohenwerfen lädt auch in diesem Sommer wieder zum mittelalterlichen Treiben ein und versetzt ihre Besucher in längst vergangene Zeiten.