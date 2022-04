Star-Berater tot? Verwirrung um Mino Raiola

Wirrwarr um Mino Raiola! Italienische Medien hatten am Donnerstagnachmittag berichtet, der Top-Star der internationalen Fußball-Berater-Szene sei tot. Diese Meldung dementierte der Spielervermittler aber kurz darauf selbst. „Aktueller Gesundheitszustand für alle, die sich wundern: Ich bin angepisst, weil sie mich zum zweiten Mal innerhalb von vier Monaten umgebracht haben. Scheinbar kann ich mich wiederbeleben“, so Raiola via Twitter.