Haaland bei ManCity: 600.000 Euro pro Woche

Pep will keine Unruhe

Manchester-City-Trainer Pep Guardiola war lange skeptisch bezüglich Haaland. Aufgrund der großen Verletzungsanfälligkeit des Stürmers. Guardiola wollte eigentlich immer Harry Kane von Tottenham haben, doch der Transfer platzte mehrmals. Zum Haaland-Deal schweigt Guardiola. Er will keinerlei Unruhe in den entscheidenden Wochen, in denen es für City um den englischen Titel und den erstmaligen Gewinn der Champions League geht.