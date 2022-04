Kahn über Haaland: „Da wird einem schwindelig“

Wird das noch etwas mit dem FC Bayern und Erling Haaland? Laut Bayern-Boss Oliver Kahn zumindest in naher Zukunft ziemlich sicher nicht. Aus einem einfachen Grund: Bei den kolportierten finanziellen Sphären „wird einem schwindelig“. Haalands Vorstellungen seien „sehr, sehr weit weg“ von jenen der Bayern, so Kahn am Sonntagvormittag bei der TV-Sendung „Doppelpass“ auf Sport1.