Deshalb beeinflusst teure Energie unseren Alltag

2. Strom: Wieso die Strompreise auf einmal so in die Höhe geschossen sind? Das liegt am Energiemarkt. „Strom kann nur schwer gespeichert werden, das heißt, Teile des Strombedarfs werden tagesaktuell auf den Strombörsen gehandelt“, erklärt Schmidt. Dort gibt das Prinzip: Das teuerste Kraftwerk bestimmt den Preis. Nun gibt es teure und günstige Arten, um Strom herzustellen. Günstig ist zum Beispiel Wind- und Wasserkraft, teuer sind derzeit Gaskraftwerke, bei denen Elektrizität aus Erdgas gewonnen wird. „Wenn ein Energieunternehmen günstigen Strom aus Wasserkraft einspeist, ist er trotzdem den Preis wert, den auch das teuerste Unternehmen samt Gas-Kraftwerk bekommt“, sagt Schmidt. Der Strompreis hängt somit auch an den steigenden Gaspreisen. Ein weiterer Faktor: die Pandemie. „Die Wirtschaft hat sich 2021 schnell erholt. Durch die hochfahrende Industrie ist die Nachfrage an Strom und Gas gestiegen, was den Preis zusätzlich in die Höhe getrieben hat.“