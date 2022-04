Töchtertag: Was tun gegen veraltete Rollenbilder?

Am Töchtertag haben Mädchen wieder die Möglichkeit, in Männerberufen zu schnuppern. Die aktuelle Lehrlingsstatistik zeigt: Immer mehr junge Wienerinnen entscheiden sich für Lehrberufe, die jahrelang als typisch „männlich“ galten. Wie könnte man männerdominierte Berufe für Frauen noch attraktiver gestalten? Welche Ideen haben Sie, um veraltete Rollenbilder in der Arbeitswelt aufzulösen? Diskutieren Sie gerne mit uns und unseren Lesern über dieses Thema und lassen Sie uns Ihre Gedanken unten in den Kommentaren wissen!