Töchtertag: Mit voller Frauenpower ins Berufsleben

Am Töchtertag haben Mädchen wieder die Möglichkeit, in Männerberufen zu schnuppern. Die aktuelle Statistik der Wiener Wirtschaftskammer zeigt: Von den 4572 Lehrlingen in Gewerbe und Handwerk sind bereits 24 Prozent weiblich. Viele von ihnen schlüpfen täglich in ihr Werkstätten-Outfit und stehen ihren Mann. Es handelt sich dabei um Berufe mit besten Zukunftschancen. In einigen Branchen haben die Lehrmädchen die Lehrbuben bereits überholt.