Steirer-Frühlingsball muss abgesagt werden

„Viele Freunde des Steirerballs sind offenbar noch nicht in Feierlaune“, so fasst Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Ballorganisator, das aktuelle Stimmungsbild der Ball-Community zusammen: „Die Kartenverkäufe für den größten Bundesländerball in Wien sind deutlich hinter unseren Erwartungen geblieben. Daher mussten wir als Verein schweren Herzens die Absage beschließen.“