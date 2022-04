Wenn Lebensmittelerzeugern Gas ausgeht, was dann?

Der potenzielle Ernst der Lage bei der Erdgasversorgung aus Russland dürfte in der Bundespolitik noch nicht so richtig angekommen sein. Denn es gibt, wie Oberösterreichs Landwirtschaftskammerpräsident Franz Waldenberger beklagt, noch immer keine Notfallpläne für eine staatliche Energielenkung. Was ist zum Beispiel mit den Lebensmittelherstellern, wenn Erdgaslieferungen ausfallen oder überhaupt versiegen? Gehen dann die Lebensmittelpreise endgültig „durch die Decke“, wie Waldenberger befürchtet?