Fall Leopoldskron: Schütze bleibt auf freiem Fuß

Die Polizisten eilten zum Verletzten, der sich das Fersenbein gebrochen hatte und bestellten den Rettungsdienst für ihn. Nur vierzig Sekunden später ist am Polizeifunk ein hektisches „Waffengebrauch, Waffengebrauch – wir brauchen einen Notarzt“ zu hören. In der Zwischenzeit hatte sich der Mann am Bein von Inspektor M. hochgezogen, entriss diesem die Dienstwaffe und gab insgesamt vier Schüsse in dessen Richtung ab. Der Streifenpartner von M. erwidert das Feuer – sechs Kugeln flogen in Richtung des Angreifers. M. erlitt einen Durchschuss des Unterarmes und einen Streifschuss am Bauch, der Angreifer wurde zweimal in den Brustkorb getroffen. M. schaffte es trotz seiner schweren Verletzungen, dem Schützen Handschellen anzulegen und ihn zu fixieren.