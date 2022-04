Ab 18.30 Uhr LIVE: Wolfsberg gegen Austria Wien

WAC will Platz drei

Der könnte dem WAC bereits am vergangenen Wochenende gelungen sein. Mit einem 3:2 in Klagenfurt tauchten die Lavanttaler aus ihrem Ergebnistief, trotz fünf Niederlagen in der Meistergruppe sind sie mittendrin im Rennen um den begehrten dritten Platz. Dieser bedeutet bei einem Salzburger Cupsieg gegen Ried die Teilnahme an einer europäischen Gruppenphase. Der Vierte spielt in der (mitunter beschwerlichen) Conference-League-Qualifikation.