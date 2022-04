Aufhauser nach Finalpleite: „Das tut jedem weh“

Salzburgs Youth-League-Trainer Rene Aufhauser war nach dem 0:6-Debakel im Finale gegen Benfica Lissabon am Montag restlos bedient: „Wir waren nicht so scharf wie am vergangenen Freitag (im Halbfinale, Anm.), und der Gegner war um eine Stufe stärker, der Spielverlauf war dementsprechend.“