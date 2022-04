„Der Herr Finanzminister muss in die Gänge kommen“

Steuerbefreiung für Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Und das Duo kann auch mit einer Idee aufwarten, die es zumindest wert ist, diskutiert zu werden: „Das Jahr hat nur zwölf Monate. Warum soll man also für ein 13. und 14. Monat zusätzlich Sozialabgaben bezahlen? Man kann ja auch nur zwölf Monate im Jahr krank sein“, fordert Hermann Talowski Steuerfreiheit für unser Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Bei einem monatlichen Nettogehalt von 1400 Euro würden so im Jahr 1351 Euro netto mehr im Börserl bleiben (siehe Rechenbeispiel oben). „Wir brauchen jetzt schnelle und treffsichere Aktionen. 540.000 Beschäftigte in der Steiermark und 3,9 Millionen in ganz Österreich brauchen endlich mehr Netto vom Brutto“, nickt Muchitsch.