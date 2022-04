Mitarbeiter entscheiden über weitere Gewerkschaft

Amazon ist in den USA der zweitgrößte Arbeitgeber und hat bisher verhindert, dass sich Logistikzentren gewerkschaftlich organisieren - zum einen durch die Zahlung höherer Löhne sowie Boni in Zeiten des Arbeitskräftemangels, zum anderen durch öffentliche Kritik an der Arbeit von Gewerkschaften. Die Auszählung auf Staten Island startet am 2. Mai.