Drei startet rein digitales Mobilfunk-Abo „up3“

Werden zusätzliche Auslands-Einheiten oder schnellere Geschwindigkeiten benötigt, so könne dies einfach in der App hinzugebucht werden, so Drei in einer Mitteilung. Auch bei einem Handywechsel ist die eSIM demnach sofort wieder einsatzbereit und somit die Rufnummer gleich wieder verfügbar. Und wie bei Abos üblich, könne auch „up3“ bis zu einem Jahr pausiert werden, während Anrufe und SMS unter der gewohnten Rufnummer weiterhin empfangen würden, so Drei.