Swiatek mit 22. Sieg in Serie im Stuttgart-Finale

Mit dem Final-Einzug in Stuttgart hat die frühere French-Open-Siegerin Iga Swiatek ihre beeindruckende Siegesserie auf der Tennis-Tour fortgesetzt! Die Nummer 1 der Welt feierte am Samstag im Halbfinale mit dem 6:7(4), 6:4, 7:5 gegen die Russin Ljudmila Samsonowa den 22. Sieg in Serie.