Fury: Sex erst nach Ehe, Gegner war mit 13 Papa

Bandenkriege, Hunger, Vater mit 13

Fury-Gegner Whyte hat ein wildes Leben hinter sich. In Jamaika aufgewachsen, war in Bandenkriege verwickelt, laut Eigenangaben auch dem Hungertod nahe und wurde sogar angeschossen. Mit 13 Jahren wurde er erstmals Papa. „Ich war noch ein Kind, bin aber an der Aufgabe gewachsen. Ich wollte nicht, dass mein Sohn auch so leidet wie ich.“ Heute ist Whyte 34. Der Kampf gegen Fury ist ein Riesen-Highlight in seiner Karriere.