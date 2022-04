Der neue Einsiedler von Saalfelden ist ein Bayer

Beginn der Seelsorge am Palfen in wenigen Wochen

Sechs bis sieben konkrete Kandidaten habe es gegeben, so Saalfeldens Bürgermeister Erich Rohrmoser. Gemeinsam mit Pfarrer Alois Moser hat er Alois Penninger ausgesucht. Schon am kommenden Sonntag wird der neue Eremit bei der Georgimesse in Saalfelden dabei sein. Die Messe kann heuer leider nicht auf der Einsiedelei abgehalten werden, weil am Palfen noch Steinschlaggefahr herrscht. Seine neuen Arbeitsplatz wird Alois Penningern in wenigen Wochen beziehen.