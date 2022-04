Schüler zeigen sich kritisch gegenüber Regeln

„Dass die Maskenpflicht mit Montag fällt, ist zwar vertretbar und an sich ganz gut, aber testen hilft einfach“, so Stijn Maas, Sprecher der Aktion kritischer Schüler. Nicht nur Maas, auch Lena Huber, Sprecherin der Schülerunion Salzburg, zeigt sich nicht erfreut gegenüber den neuen Maßnahmen. „Wir möchten unbedingt, dass das Testen beibehalten wird“, so Huber. Zudem appelliert sie an Salzburgs Schüler, bei Zusammenkünften im Schulhaus nicht auf die Maske zu verzichten, denn „das tut ja nicht weh“, sagt Huber.