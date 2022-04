Die kleine Botin investiert in die Zukunft

Heute, am 22. April, wird der „Earth Day“, der Tag der Erde, begangen. Bereits seit 1970 wird dieser Tag dazu genutzt, um mit weltweiten Aktionen auf unseren Planeten aufmerksam zu machen. 2022 heißt das Motto #InvestInOurPlanet. Gerade aktuell werden aus den Krisen heraus vielfach die Weichen neu gestellt. Jetzt dürfen wir die Erde nicht weiter ausbeuten, sondern sie als das sehen, was sie ist, nämlich unsere Heimat auf Zeit. Wir haben es in der Hand, die Zukunft unserer Enkel zu bestimmen. Wenn heute die Unwetter drastischer ausfallen, die Polkappen schmelzen und die Flora und Fauna sich massiv ändert, dann sind das Anzeichen, die wir einfach nicht ignorieren dürfen.