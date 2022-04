Gefährliches Gerangel auf den Straßen und Gehwegen

Wo sind E-Scooter und Co. erlaubt?

Viele Verkehrsteilnehmer, die sich mit Trendsportgeräten fortbewegen, wissen gar nicht, was sie mit ihren Rollern oder Boards machen dürfen bzw. wo diese Geräte tatsächlich erlaubt sind. „E-Scooter mit maximal 600 Watt und höchstens 25 km/h Bauartgeschwindigkeit dürfen Radfahranlagen und Fahrbahnen, wo Radfahren gestattet ist, benützen“, informiert Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Erlaubt sind E-Scooter zudem in ausgewählten Fußgängerzonen sowie in Wohnstraßen bzw. Begegnungszonen. Gehwege dürfen jedoch nur bei entsprechender Verordnung benutzt werden (Schrittgeschwindigkeit).