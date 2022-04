Trotz wechselhaftem Wetter winken mehr als 20 Grad

Am Freitag gibt es im Großteil des Landes dichte Wolken und Niederschläge. Im Westen sind noch am ehesten vereinzelt Sonnenstrahlen möglich. Sonst bleibt es häufig über den Tag verteilt trüb und immer wieder fällt Regen. Speziell in Oberösterreich ist mit sehr lebhaftem Wind zu rechnen. Die Frühtemperaturen belaufen sich auf 2 bis 9 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 20 Grad.