Fix! Erik ten Hag wird neuer ManUnited-Trainer

CL-Quali in Gefahr

ManUnited befindet sich derzeit im Formtief und droht die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. Am Dienstag setzte es eine 0:4-Pleite beim Erzrivalen Liverpool. Die Erwartungen an ten Hag sind hoch. Der Niederländer, der mit Ajax 2019 und 2021 Meister wurde und gute Chancen hat, auch diese Saison zu triumphieren, soll den kriselnden Traditionsclub um Superstar Cristiano Ronaldo wieder zu einer Fußballmacht machen.