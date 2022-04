Barfuss am Strand auf den Malediven

Und mit dem ONLY BLU eröffnet demnächst eines der größten Unterwasserrestaurants der Malediven. Wir genießen die Zeit, treffen uns zum Yoga am Strand, besuchen den Spa, fahren mit dem Boot noch einmal hinaus in die Lagune. Ein Cocktail am Pool, ein Dinner unter Sternen. Für Romantik ist gesorgt - spätestens, wenn die Sonne feuerrot im Meer versinkt.