Neuer Teamchef? „Petkovic wäre eine gute Wahl“

Der Schweizer Legionär in Diensten von Sturm Graz war 2015 als 20-Jähriger am Radar des 58-Jährigen, ehe ihn Knie-Probleme zurückwarfen. Der Erfolg der „Nati“ kam nicht von ungefähr: „Petkovic formte die guten Einzelspieler zu einem Team, wo der Zusammenhalt an oberster Stelle stand. Ihn zeichnete auch aus, dass er zu den Doppel-Staatsbürgern in der ,Nati‘ einen sehr guten Draht fand“, sagt der Grazer Abwehrchef.