Markus Schopp: „Ich bin bereit für etwas Neues“

Funkstille herrschte bei Markus Schopp in den letzten Wochen. Nach seinem Aus als Cheftrainer beim englischen Fußball-Zweitligisten FC Barnsley legte sich der Grazer selbst ein „Interviewverbot“ auf. „Ich habe etwas Abstand gebraucht. Ich musste mich regenerieren und die letzten Monate reflektieren.“ Nun ist der 47-Jährige wieder gesprächsbereit. Auch, was mögliche Jobs im In- und Ausland angeht.