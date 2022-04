Mit E-Bikes Genuss erfahren

Leise. Nur ein kaum hörbares Surren verrät, dass ein Elektromotor uns beim Bergaufradeln unterstützt. Neben mir tritt Bike-Guide Wolfi Krainer kräftig in die Pedale. Wir beide hätten genug Kondition und Kraft, um die 1500 Höhenmeter vom Millstätter See hinauf in die Gipfelregion der Nockberge auch bio zu radeln, doch viel mehr Genuss und Spaß haben wir mit unseren E-Bikes. Immerhin brauchen wir unsere Energie für den 15 Kilometer langen Flowtrail zurück ins Tal, um es uns dann am Ufer gut gehen zu lassen.